Regolarizzazione (Di lunedì 20 aprile 2020) “Volevamo braccia, sono arrivati uomini”, scrisse Max Frisch a proposito dell’ostilità dei suoi connazionali svizzeri nei confronti degli immigrati italiani. Negli ultimi 30 anni, le varie leggi sull’immigrazione, varate trasversalmente da governi di destra e di sinistra compresi i post-ideologici, sono state emanate sulla base del paradigma della paura, emergenza, sicurezza e quello dell’utilità.Quest’ultimo paradigma stabilisce che un permesso di soggiorno debba essere concesso a persone utili alle esigenze del mercato del lavoro e dell’economia del paese. In quest’ottica, il valore della vita umana viene valutata in base alla sua “utilità” e alla sua produttività. Ovvero un essere umano ha il diritto di esistere non perché “è” ma perché “fa”, ... Leggi su huffingtonpost Regolarizzazione dei migranti - la bozza del decreto

Scontro Bellanova-Salvini sulla regolarizzazione dei clandestini. Il leghista : “Chiede una sanatoria - incredibile”

Perché la regolarizzazione dei “clandestini” è nel nostro interesse (Di lunedì 20 aprile 2020) “Volevamo braccia, sono arrivati uomini”, scrisse Max Frisch a proposito dell’ostilità dei suoi connazionali svizzeri nei confronti degli immigrati italiani. Negli ultimi 30 anni, le varie leggi sull’immigrazione, varate trasversalmente da governi di destra e di sinistra compresi i post-ideologici, sono state emanate sulla base del paradigma della paura, emergenza, sicurezza e quello dell’utilità.Quest’ultimo paradigma stabilisce che un permesso di soggiorno debba essere concesso a persone utili alle esigenze del mercato del lavoro e dell’economia del paese. In quest’ottica, il valore della vita umana viene valutata in base alla sua “utilità” e alla sua produttività. Ovvero un essere umano ha il diritto di esistere non perché “è” ma perché “fa”, ...

chedisagio : Da Rosarno al Trentino a Cuneo, mancano braccianti per raccogliere la frutta. Tre opzioni 1) Una grande regolarizza… - Avvenire_Nei : Coronavirus. Regolarizzazione, la società civile scende in campo - matteosalvinimi : Mentre gli italiani chiedono soluzioni rapide per cassa integrazione, affitti, mutui, bollette, dal governo rilanci… - caterinacorda1 : RT @marco_gervasoni: Io dico no alla #sanatoria cioè alla #regolarizzazione ?@ilgiornale? il mio commento - mariocan4 : RT @PossibileIt: Lo spirito della bozza del #governo sulla #regolarizzazione dei migranti è questo: salvati i profitti, le persone rientrer… -

Ultime Notizie dalla rete : Regolarizzazione Regolarizzazione. “Bene bozza decreto ma non sia solo per l’agricoltura” Redattore Sociale IMMIGRATI PERCHE' REGOLARIZZARE CI CONVIENE Rosanna Ciaceri (Cremona)

Con la bozza di regolarizzazione, o emersione, degli stranieri privi di permesso, la si chiami come si vuole, il Governo si appresta a fare la cosa più sensata di questi ultimi tempi e per giunta in ...

Pd e i 5S pensano ai migranti: sanatoria e corridoi umanitari

Dalla maggioranza, e dagli ambienti culturali e mediatici ad essa vicini, evitano di pronunciare il termine "sanatoria". Ma di questo si tratta: nelle proposte avanzate dal governo si parla, in partic ...

Con la bozza di regolarizzazione, o emersione, degli stranieri privi di permesso, la si chiami come si vuole, il Governo si appresta a fare la cosa più sensata di questi ultimi tempi e per giunta in ...Dalla maggioranza, e dagli ambienti culturali e mediatici ad essa vicini, evitano di pronunciare il termine "sanatoria". Ma di questo si tratta: nelle proposte avanzate dal governo si parla, in partic ...