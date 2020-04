Prince of Persia può davvero rivivere in un remake? Il commento enigmatico di due noti insider (Di lunedì 20 aprile 2020) Prince of Persia: Le sabbie dimenticate è l'ultima volta che abbiamo potuto vestire i panni del Principe che per anni si è rivelato un'icona degli action-adventure nonostante dei passi falsi più o meno innegabili e gravi. Poi è arrivato Assassin's Creed e nonostante le diversità lo spazio per l'IP creata da Jordan Mechner era sostanzialmente sparito. Negli ultimi mesi, tuttavia, sembra essersi mosso qualcosa, quanto meno a livello di rumor.Prince of Persia può davvero tornare grazie a un remake? Soprattutto su Reddit sono spuntate delle voci riguardanti il ritorno della trilogia de Le Sabbie del Tempo ma per ora nessun insider effettivamente conosciuto si era espresso al riguardo. In questi giorni sono però arrivati alcuni commenti quanto meno curiosi cortesia di due nomi noti dell'industria: shinobi602 e Daniel Ahmad (ZhugeEX).Tutto ... Leggi su eurogamer Prince of Persia : Le Sabbie del Tempo - la trilogia potrebbe ritornare con un remake?

For Honor : Prince of Persia invade il mondo di gioco fino al 2 aprile

For Honor dà il benvenuto a Prince of Persia con un evento a tema (Di lunedì 20 aprile 2020)of: Le sabbie dimenticate è l'ultima volta che abbiamo potuto vestire i panni del Principe che per anni si è rivelato un'icona degli action-adventure nonostante dei passi falsi più o meno innegabili e gravi. Poi è arrivato Assassin's Creed e nonostante le diversità lo spazio per l'IP creata da Jordan Mechner era sostanzialmente sparito. Negli ultimi mesi, tuttavia, sembra essersi mosso qualcosa, quanto meno a livello di rumor.ofpuòtornare grazie a un? Soprattutto su Reddit sono spuntate delle voci riguardanti il ritorno della trilogia de Le Sabbie del Tempo ma per ora nessun insider effettivamente conosciuto si era espresso al riguardo. In questi giorni sono però arrivati alcuni commenti quanto meno curiosi cortesia di due nomidell'industria: shinobi602 e Daniel Ahmad (ZhugeEX).Tutto ...

pokemonleaguesp : ¡SE PREPARA PRINCE OF PERSIA REMAKE PARA XBOX! - sasel - ubisoft - microsoft - HdBoquita : Banco al resistido reboot de Prince of Persia - Asgard_Hydra : Prince of Persia Sabbie del Tempo Remake? Parlano gli insider ZhugeEX e Shinobi602 - IlCiuco81 : @docmanhattan4 @IGNitalia Ci pensavo proprio in questi giorni quanto mi mancano questi giochi, i 2 Prince of Persia… - wilizzo : @makkox Interessante anche il rotoscoping in Prince of Persia. L’apice in ambito videoludico si è raggiunto con The Last Express -

Ultime Notizie dalla rete : Prince Persia Prince of Persia può davvero rivivere in un remake? Il commento enigmatico di due noti insider Eurogamer.it Prince of Persia può davvero rivivere in un remake? Il commento enigmatico di due noti insider

Prince of Persia: Le sabbie dimenticate è l'ultima volta che abbiamo potuto vestire i panni del Principe che per anni si è rivelato un'icona degli action-adventure nonostante dei passi falsi più o ...

Prince of Persia Sabbie del Tempo Remake? Parlano gli insider ZhugeEX e Shinobi602

Nel rispondere al commento di un utente ResetEra che riteneva i rumor essere falsi, Daniel Ahmad ha infatti replicato dichiarando che "Non esiste un remake della trilogia di Prince of Persia". Da ...

Prince of Persia: Le sabbie dimenticate è l'ultima volta che abbiamo potuto vestire i panni del Principe che per anni si è rivelato un'icona degli action-adventure nonostante dei passi falsi più o ...Nel rispondere al commento di un utente ResetEra che riteneva i rumor essere falsi, Daniel Ahmad ha infatti replicato dichiarando che "Non esiste un remake della trilogia di Prince of Persia". Da ...