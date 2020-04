Pomeriggio 5: Barbara D’Urso fa una gaffe su Al Bano e Loredana Lecciso (Di lunedì 20 aprile 2020) Barbara D’Urso a Pomeriggio 5: gaffe su Al Bano e Loredana Lecciso Nuovo inizio di settimana per Pomeriggio 5. Barbara D’Urso è tornata ad occuparsi di gossip nella seconda parte del suo contenitore pomeridiano. La conduttrice ha parlato di un ritorno di fiamma che negli ultimi giorni ha fatto molto rumore sul web, sui social e ha riempito le pagine dei settimanali: Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme dopo un lungo periodo di separazione e contrasti anche a distanza. Nell’annunciare l’argomento a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha fatto una gaffe: “Tra poco parleremo di Al Bano e Romina Power, no Romina Power, Loredana Lecciso che sarebbero tornati insieme”. Un lapsus in diretta per Barbara D’Urso, dopo aver condotto per cinque ore Live Non è la D’Urso domenica sera, che ha corretto subito facendo il nome ... Leggi su lanostratv Pomeriggio 5 : la puntata di oggi - 17 aprile 2020. Anticipazioni con Barbara D’Urso

Barbara D’Urso Pomeriggio Cinque “non lo fare” a chi era rivolto?

Barbara D’Urso blocca l’inviata di Pomeriggio Cinque : “Non lo fare!” (Di lunedì 20 aprile 2020)D’Urso a5:su AlNuovo inizio di settimana per5.D’Urso è tornata ad occuparsi di gossip nella seconda parte del suo contenitore pomeridiano. La conduttrice ha parlato di un ritorno di fiamma che negli ultimi giorni ha fatto molto rumore sul web, sui social e ha riempito le pagine dei settimanali: Alsono tornati insieme dopo un lungo periodo di separazione e contrasti anche a distanza. Nell’annunciare l’argomento a5,D’Urso ha fatto una: “Tra poco parleremo di Ale Romina Power, no Romina Power,che sarebbero tornati insieme”. Un lapsus in diretta perD’Urso, dopo aver condotto per cinque ore Live Non è la D’Urso domenica sera, che ha corretto subito facendo il nome ...

stanzaselvaggia : Un esilarante articolo di @franco_bagnasco sull’elicottero “di Pomeriggio 5” meglio dei cecchini. - Volpimonica2 : @carmelitadurso Barbara oggi a pomeriggio 5 eri particolarmente bella complimenti!!!?????? ho notato che hai cambia… - Frances43986971 : RT @de1828: la D'urso ora a pomeriggio cinque ringrazia per essere rimasti fino all'una e venti in tantissimi Cara Barbara eravamo li fino… - de1828 : la D'urso ora a pomeriggio cinque ringrazia per essere rimasti fino all'una e venti in tantissimi Cara Barbara erav… - CoronMaury : @Barbara20993343 E' una metafora ciao Barbara buon pomeriggio -