Meloni: “Contro la Lombardia è in atto uno sciacallaggio politico. Da Saviano alle sardine” (Di lunedì 20 aprile 2020) Uno “sciacallaggio”, mosso dalla precisa “volontà politica” di fare “aggressioni politiche”. Giorgia Meloni stigmatizza le richieste di commissariare la Lombardia che arrivano da diversi ambienti della sinistra politica e culturale e le riporta a ciò che sono: un modo di sfruttare la disgrazia coronavirus per scagliare attacchi agli avversari e magari “costruirsi un futuro politico”. Uno sciacallaggio, appunto, tanto più grave quanto più grave è la situazione dell’emergenza sanitaria. Lombardia nel mirino, da Saviano alle sardine “Mi pare che sia un atto di sciacallaggio politico, a partire da Saviano, dalle sardine alla sinistra estrema“, ha spiegato Meloni, parlando a TeleLombardia. “Non mi pare questo il momento di fare polemica, di fare valutazioni contro quel governatore che ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 aprile 2020) Uno “”, mosso dalla precisa “volontà politica” di fare “aggressioni politiche”. Giorgiastigmatizza le richieste di commissariare lache arrivano da diversi ambienti della sinistra politica e culturale e le riporta a ciò che sono: un modo di sfruttare la disgrazia coronavirus per scagliare attacchi agli avversari e magari “costruirsi un futuro”. Uno, appunto, tanto più grave quanto più grave è la situazione dell’emergenza sanitaria.nel mirino, dasardine “Mi pare che sia undi, a partire da, dsardine alla sinistra estrema“, ha spiegato, parlando a Tele. “Non mi pare questo il momento di fare polemica, di fare valutazioni contro quel governatore che ...

