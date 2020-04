Maltempo, Coldiretti Molise: “Le piogge sono utili alle colture” (Di lunedì 20 aprile 2020) “Le piogge che nelle ultime ore stanno cadendo sul territorio regionale sono sicuramente utili a tutte le colture in campo, dopo un inverno che ricorderemo fra i più secchi degli ultimi decenni”. Così, interpellato dall’ANSA, il direttore regionale della Coldiretti Molise, Aniello Ascolese. “Le precipitazioni sono importantissime, sia per ripristinare le scorte d’acqua nei fiumi e negli invasi sia per le varie colture che fino ad oggi hanno sofferto per la siccità. Infatti, in varie zone del Basso Molise – ricorda Ascolese – gli agricoltori sono già dovuti intervenire con irrigazione di soccorso. L’acqua è dunque indispensabile oggi più che mai, visto che la sua mancanza può mettere a rischio interi raccolti, indispensabili al Paese, in un momento storico di riduzione degli scambi ... Leggi su meteoweb.eu Maltempo - Coldiretti : pioggia benefica - laghi del Nord in ripresa - ma Po come ad agosto e deficit idrico al Sud

Maltempo : Coldiretti Sicilia - 'ingenti danni in aziende serricole nel ragusano'

Maltempo : Coldiretti Sicilia - ‘ingenti danni in aziende serricole nel ragusano’ (Di lunedì 20 aprile 2020) “Leche nelle ultime ore stanno cadendo sul territorio regionalesicuramentea tutte le colture in campo, dopo un inverno che ricorderemo fra i più secchi degli ultimi decenni”. Così, interpellato dall’ANSA, il direttore regionale della, Aniello Ascolese. “Le precipitazioniimportantissime, sia per ripristinare le scorte d’acqua nei fiumi e negli invasi sia per le varie colture che fino ad oggi hanno sofferto per la siccità. Infatti, in varie zone del Basso– ricorda Ascolese – gli agricoltorigià dovuti intervenire con irrigazione di soccorso. L’acqua è dunque indispensabile oggi più che mai, visto che la sua mancanza può mettere a rischio interi raccolti, indispensabili al Paese, in un momento storico di riduzione degli scambi ...

irriframe : RT @coldiretti: Maltempo, Coldiretti: pioggia salva raccolti da siccità. Laghi del Nord in ripresa, ma Po come ad agosto e deficit idrico a… - marcucciomg : RT @coldiretti: Maltempo, Coldiretti: pioggia salva raccolti da siccità. Laghi del Nord in ripresa, ma Po come ad agosto e deficit idrico a… - GiornaleLazio : MALTEMPO: COLDIRETTI, PIOGGIA SALVA RACCOLTI DA SICCITA’ - Agricolae1 : #MALTEMPO: @coldiretti , PIOGGIA SALVA RACCOLTI DA SICCITA’ - Agricolae - coldiretti : Maltempo, Coldiretti: pioggia salva raccolti da siccità. Laghi del Nord in ripresa, ma Po come ad agosto e deficit… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Coldiretti Maltempo, Coldiretti: pioggia salva la raccolta da siccità Giornale di Puglia Maltempo: Coldiretti ER, bene richiesta deroga per calamità. Ora fondi

Commenta così il Presidente di Coldiretti regionale, Nicola Bertinelli, la lettera sottoscritta dall’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi e inviata oggi alla ministra delle Politiche ...

Maltempo, Coldiretti: con pioggia si salvano raccolti da siccità

(askanews) - La pioggia salva i raccolti nelle campagne italiane e strappa una tregua alla siccità che ha stretto la Penisola in una morsa con il livello del Po sceso in basso come a Ferragosto per ef ...

Commenta così il Presidente di Coldiretti regionale, Nicola Bertinelli, la lettera sottoscritta dall’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi e inviata oggi alla ministra delle Politiche ...(askanews) - La pioggia salva i raccolti nelle campagne italiane e strappa una tregua alla siccità che ha stretto la Penisola in una morsa con il livello del Po sceso in basso come a Ferragosto per ef ...