Lo spiraglio di Angela

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 20 aprile 2020) “La Germania non solo vuole dimostrare solidarietà, ma lo farà, all’interno dei trattati europei esistenti. E con la convinzione che tutti i paesi si trovano coinvolti in questa crisi non per colpa loro o per errori di politica economica. La mia massima è: la Germania prospera solo se anche l’Europa sta bene. Quindi, qui non c’è solo una questione di solidarietà, ma è nel nostro interesse che l’Europa stia bene”. All’indomani dell’intervista ad un quotidiano tedesco in cui Giuseppe Conte è tornato ad alzare la voce contro i paesi del nord Europa,Merkel ritrova il linguaggio solito della mediazione. Le parole pronunciate dalla Cancelliera oggi in conferenza stampa offrono unoall’Italia, alla Francia, Spagna e gli altri paesi più in difficoltà con la ...