Lino Guanciale: “Dopo L’Allieva 3 vorrei fermarmi e costruire una famiglia” (Di lunedì 20 aprile 2020) Lino Guanciale si racconta in una recente intervista rilasciata al settimanale Visto, parlando della sua vita privata. L'attore ha dichiarato di essere stato impegnato su vari set in questi mesi, da "L'allieva 3" a "Il Commissario Ricciardi", ma non ha nascosto il desiderio di voler rallentare i ritmi e di concedere più spazio all'idea di costruirsi una famiglia con la sua Antonella. Leggi su fanpage Lino Guanciale - conoscete la sua fidanzata? Ecco chi è la bellissima

Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi - L’Allieva 3 sospesa : ‘Mancavano due mesi’

Lino Guanciale : dopo L’Allieva 3 è pronto a mettere su famiglia (Di lunedì 20 aprile 2020)si racconta in una recente intervista rilasciata al settimanale Visto, parlando della sua vita privata. L'attore ha dichiarato di essere stato impegnato su vari set in questi mesi, da "L'allieva 3" a "Il Commissario Ricciardi", ma non ha nascosto il desiderio di voler rallentare i ritmi e di concedere più spazio all'idea di costruirsi una famiglia con la sua Antonella.

AllievaTv : Un messaggio dal nostro CC ?? Lino Guanciale e tutto il cast vi aspettano da domenica 19 aprile alle 21.25 Rai1… - RaiPremium : Dalle 19.10 e a seguire alle 21.20, doppio appuntamento con 'L'ALLIEVA' puntate 5 e 6 | con Alessandra Mastronardi,… - o_mozzi : Ma scusate solo io vorrei avere un prof di storia come Lino Guanciale in Arrivano i Prof?! No perché cioè ciaooo #lallieva2 - infoitcultura : Lino Guanciale: dopo L’Allieva 3 è pronto a mettere su famiglia - marcoluci1 : RT @isoledipinte: Un tweet di apprezzamento per questo duo strepitoso: Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale #DomenicaIn #lallieva https… -