Inter, nessun ritorno dai prestiti: porte chiuse per cinque calciatori (Di lunedì 20 aprile 2020) Continua l'operazione di epurazione dell'Inter della gestione Marotta-Conte: porte chiuse per cinque calciatori L'Inter guarda anche alla prossima stagione. Sono cinque i grandi nomi in giro per l'Europa che hanno lasciato i nerazzurri nella scorsa estate: Icardi volato a Parigi, Perisic al Bayern, Joao Mario alla Lokomotiv Mosca, Nainggolan al Cagliari e Dalbert alla Fiorentina. Come riportato da Tuttosport, i nerazzurri avrebbero chiuse le porte ai cinque ritorni per la prossima stagione. Tutti sul mercato dunque, con un tesoretto su cui poter fare affidamento.

