Equitazione | Jumping Nations Cup 2020 | rivisto il regolamento per poter disputare le

(Di lunedì 20 aprile 2020) Anche l’prova a riorganizzare il calendario internazionale dopo che tutte le competizioni internazionali finora in programma sono state cancellate o rinviate a causa del coronavirus: la FEI, Federazione Internazionale, ha rimodulato laCup per permettere il regolare svolgimento delle Finali, in programma dall’1 al 4 ottobre a Barcellona. Alle Finali saranno ammesse 22 Nazionali, di cui 10 dall’Europa, 3 dal Nord America, 2 dal Sud America, 2 dal Medio Oriente, 2 dall’Asia/Australasia, 1 ciascuna dall’Africa e dall’Eurasia, oltre al Paese ospitante, ovvero la Spagna. Dunque saltano le qualificazione della Divisione 1, che comprende l’Italia, non più necessarie: ammesse alle Finali Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Norvegia, Olanda, Svezia e Svizzera. Stesso discorso dal Nord America, ...