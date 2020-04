Coronavirus, Basilicata e Umbria prime a uscire da lockdown. Fine giugno Lombardia e Marche (Di lunedì 20 aprile 2020) La Fine dell`emergenza Covid-19 in Italia, con nessun nuovo contagio rilevato, potrebbe avere tempistiche diverse nelle Regioni a seconda dei territori più o meno esposti all`epidemia: in Lombardia e Marche, verosimilmente, l`assenza di nuovi casi si potrà verificare non prima della Fine di giugno, in Emilia-Romagna e Toscana non prima della Fine di maggio. Nelle altre Regioni l`azzeramento dei contagi potrebbe avvenire tra la terza settimana di aprile e la prima settimana di maggio (vedi Tabella 1 sotto allegata). Sono le proiezioni fatte dagli esperti dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, coordinato dal direttore dell`Osservatorio e Ordinario di Igiene all`Università Cattolica Walter Ricciardi e da Alessandro Solipaca, direttore Scientifico dell`Osservatorio."In questo momento è quanto mai necessario fornire una valutazione ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - confine Puglia-Basilicata rimanga aperto dopo il 4 maggio : “è strategico per naturalisti ed escursionisti”

Coronavirus - lo studio : "Gli italiani contagiati sono circa 2 - 5 milioni. Sicilia e Basilicata tasso di infezione dello 0 - 35% - Lombardia 13 - 3"

