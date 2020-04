Coronavirus: a Napoli si sperimenta un orologio per pazienti a casa (Di lunedì 20 aprile 2020) La fase 2 all’istituto tumori di Napoli Pascale e’ gia’ iniziata. Cinquanta pazienti positivi al Coronavirus hanno ora un orologio da polso da cui e’ possibile trasmettere a una centrale operativa i dati della saturazione dell’ossigeno, la temperatura corporea, la frequenza cardiaca e respiratoria, l’elettrocardiogramma, piu’ altri dati individuati di volta in volta. Il Pascale, sulla scia di progettualita’ pre-esistenti, quali l’app per il controllo a distanza dei pazienti in radioterapia per tumore alla prostata e terapia biologica domiciliare per le pazienti col tumore al seno, ha messo a punto un progetto di ricerca per rendere possibile assistere a casa da remoto i pazienti domiciliati per Coronavirus e i pazienti oncologici dimessi per i quali necessita un monitoraggio. Si tratta di uno studio basato su vari device. I ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’Ordine Costantiniano dona 50 mila euro al Cotugno. Carlo di Borbone : Premiamo i talenti di Napoli

Coronavirus - il Comune di Napoli consegna 3mila mascherine ai medici di base

Coronavirus a Napoli - si vede la luce : zero nuovi casi nelle ultime 24 ore (Di lunedì 20 aprile 2020) La fase 2 all’istituto tumori diPascale e’ gia’ iniziata. Cinquantapositivi alhanno ora unda polso da cui e’ possibile trasmettere a una centrale operativa i dati della saturazione dell’ossigeno, la temperatura corporea, la frequenza cardiaca e respiratoria, l’elettrocardiogramma, piu’ altri dati individuati di volta in volta. Il Pascale, sulla scia di progettualita’ pre-esistenti, quali l’app per il controllo a distanza deiin radioterapia per tumore alla prostata e terapia biologica domiciliare per lecol tumore al seno, ha messo a punto un progetto di ricerca per rendere possibile assistere ada remoto idomiciliati pere ioncologici dimessi per i quali necessita un monitoraggio. Si tratta di uno studio basato su vari device. I ...

repubblica : Coronavirus, a Napoli zero nuovi contagi e zero decessi in 24 ore - SkyTG24 : Coronavirus #Napoli, per la prima volta zero contagi e zero morti - fattoquotidiano : Coronavirus, a Napoli nessun nuovo contagio in 24 ore. Zero vittime da quattro giorni di fila - LuciaLaVita1 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, a Napoli nessun nuovo contagio in 24 ore. Zero vittime da quattro giorni di fila - Tinagrazioli : RT @nikpalm64: Questa notizia, così come zero contagi a Napoli sono momenti di felicità per me. Razzisti, da nord a sud: andate a fanc... C… -