Visitato e poi mandato a casa Giallo a Londra sulla morte di Lucio

È stato Visitato e poi rispedito a casa, dove è morto probabilmente di coronavirus. È la storia di un 43enne, Lucio Truono, di Giffoni Vallepiana (Salerno), residente a Londra: "Sono fortemente infuriato e senza parole per come la sanità inglese abbia commesso questo crimine", scrive su Facebook Claudio Gubitosi, fondatore e direttore del Giffoni Film Festival di cui Trono era stato collaboratore, "un ragazzo educatissimo, sempre attento e disponibile". Lucio Truono, esperto orafo con l'hobby della musica, emigrato dopo la separazione dalla moglie nella capitale britannica dove lavorava con una grossa società nel quartiere londinese di Hatton Garden, la scorsa settimana aveva accusato un forte stato febbrile e si era recato in ospedale "ma agli amici, invece, ha raccontato che i sanitari inglesi gli hanno fatto ...

