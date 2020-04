Too Hot To Handle: nel nuovo reality di Netflix (pieno di bonazzi) anche l’erede di Giulia De Lellis (Di domenica 19 aprile 2020) Too Hot To Handle è il nuovo reality show prodotto da Netflix dove dieci bonazzi single e promiscui sono stati chiamati a convivere in una villa su un’isola paradisiaca con un unico scopo: non avere nessun contatto fisico. La somma del montepremi finale (100 mila euro) può infatti diminuire nel corso dei giorni se i concorrenti cedono: un bacio ‘costa’ 3 mila euro, i preliminari 6 mila euro ed un rapporto completo 20 mila euro. Nel cast anglofono oltre l’ex fidanzata canadese di Diplo (tale Francesca Farago), anche il bonazzo australiano Harry Jowsey, il modello americano Sharron Townsend e la bionda londinese Haley Cure, erede di Giulia De Lellis, che durante la prima puntata ha detto: “Harry viene dall’Australia ed io non ho proprio idea di dove si trovi”. Sicuramente in Egitto, Haley. Too Hot To Handle, il cast ... Leggi su bitchyf Too Hot to Handle su Netflix il gioco in cui vince chi…si astiene (video) (Di domenica 19 aprile 2020) Too Hot Toè ilshow prodotto dadove diecisingle e promiscui sono stati chiamati a convivere in una villa su un’isola paradisiaca con un unico scopo: non avere nessun contatto fisico. La somma del montepremi finale (100 mila euro) può infatti diminuire nel corso dei giorni se i concorrenti cedono: un bacio ‘costa’ 3 mila euro, i preliminari 6 mila euro ed un rapporto completo 20 mila euro. Nel cast anglofono oltre l’ex fidanzata canadese di Diplo (tale Francesca Farago),il bonazzo australiano Harry Jowsey, il modello americano Sharron Townsend e la bionda londinese Haley Cure, erede di Giulia De Lellis, che durante la prima puntata ha detto: “Harry viene dall’Australia ed io non ho proprio idea di dove si trovi”. Sicuramente in Egitto, Haley. Too Hot To, il cast ...

zaynvheart : sto guardando Too hot to handle e onestamente mi sto pisciando sotto dalle risate - chloekrylova : ok too hot to handle mi sta piacendo troppo - maticostantin : guardo too hot to handle chiedendomi perchè lo stia facendo eppure non smetto - saintlusyfir777 : too hot to handle è il trash di cui avevo bisogno - ItsSylvia23 : Hai già visto “Too Hot to Handle” su Netflix? -