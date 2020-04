Si potrà fare sport dal 4 maggio? Correre e andare in bici: servirà l’autocertificazione con l’orario (Di domenica 19 aprile 2020) Il Premier Giuseppe Conte, il un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, ha annunciato che “stiamo lavorando sulla Fase 2 che, ragionevolmente, inizierà dal 4 maggio. Nei prossimi giorni vi renderemo noti tutti i dettagli“. La quarantena dunque durerà ancora due settimane, dopodiché occorrerà iniziare a convivere con il virus. Impensabile tornare alla vita che conoscevamo sino a poco più di 2 mesi or sono: per quella serviranno un vaccino o, quanto meno, una cura affidabile e certificata. Appare sempre più probabile, ad ogni modo, che si potrà tornare a fare sport, non solo per i professionisti ma anche per gli amatori. Ciò è già consentito in Veneto, dove ciascuno può allontanarsi anche di 4-5 km dalla propria abitazione per allenarsi, sempre individualmente. Il sottosegretario alla Salute, ... Leggi su oasport Fase 2 - si potrà uscire - fare passeggiate e andare a correre? In bilico la riapertura dei parchi : tutte le ipotesi

Coronavirus - la riapertura con bar trasporti e scuole : ecco cosa si potrà fare

Dagli spostamenti allo sport - cosa si potrà fare dal 4 maggio (Di domenica 19 aprile 2020) Il Premier Giuseppe Conte, il un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, ha annunciato che “stiamo lavorando sulla Fase 2 che, ragionevolmente, inizierà dal 4. Nei prossimi giorni vi renderemo noti tutti i dettagli“. La quarantena dunque durerà ancora due settimane, dopodiché occorrerà iniziare a convivere con il virus. Impensabile tornare alla vita che conoscevamo sino a poco più di 2 mesi or sono: per quella serviranno un vaccino o, quanto meno, una cura affidabile e certificata. Appare sempre più probabile, ad ogni modo, che si potrà tornare a, non solo per i professionisti ma anche per gli amatori. Ciò è già consentito in Veneto, dove ciascuno può allontanarsi anche di 4-5 km dalla propria abitazione per allenarsi, sempre individualmente. Il sottosegretario alla Salute, ...

DeBortoliF : È necessaria una governance dell’emergenza più chiara per un ritorno alla normalità nella tutela della salute. Senz… - Corriere : Coronavirus, ecco come prende forma la «fase 2». Si potrà fare sport all'aperto anche lontano da casa, e prima di s… - stanzaselvaggia : A me comunque tutto ‘sto parlare di vacanze e spiagge mentre muoiono centinaia di persone al giorno mette una profo… - GennaroCiliber1 : Fare l'analisi del #coronavirus potrà diventare così più facile. Pensiamo a screening in grande - OA_Sport : Si potrà fare sport dal 4 maggio? Correre e andare in bici: servirà l’autocertificazione con l’orario -

Ultime Notizie dalla rete : potrà fare Dagli spostamenti allo sport, cosa si potrà fare dal 4 maggio QuiFinanza