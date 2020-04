Lombardia, 66.236 casi di coronavirus e 12.213 morti: “Calano i decessi ma aumentano i ricoveri” (Di domenica 19 aprile 2020) Il bollettino dell'emergenza coronavirus in Lombardia di oggi, domenica 19 aprile. I casi di contagio accertati salgono a 66.236, in aumento di 855 unità rispetto a ieri. Le persone ricoverate in ospedale con sintomi sono 10.342, con un aumento di 300 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 922, in calo di 25 unità. I dimessi arrivano a quota 42.759 mentre i nuovi decessi sono 163, il bilancio totale dei morti in Lombardia sale a 12.213. Leggi su fanpage Coronavirus in Lombardia : 32.346 contagi - 1.236 in ospedale. A Monza Brianza sono 1.587 positivi

Coronavirus in Lombardia - oggi 296 morti e 1.643 nuovi contagiati. 1.236 in terapia intensiva

Coronavirus - ultime notizie : 2236 morti e oltre 70mila persone infette. Secondo italiano contagiato in Lombardia : avrebbe cenato con alcuni colleghi tornati dalla Cina (Di domenica 19 aprile 2020) Il bollettino dell'emergenzaindi oggi, domenica 19 aprile. Idi contagio accertati salgono a 66.236, in aumento di 855 unità rispetto a ieri. Le persone ricoverate in ospedale con sintomi sono 10.342, con un aumento di 300 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 922, in calo di 25 unità. I dimessi arrivano a quota 42.759 mentre i nuovisono 163, il bilancio totale deiinsale a 12.213.

JoaquinS84 : RT @rtl1025: ?? Sono 855 più di ieri - arrivando a 66.236 - i positivi al #COVID19 in Lombardia, dove ieri ci sono stati 163 decessi per un… - FabioPariante : RT @rtl1025: ?? Sono 855 più di ieri - arrivando a 66.236 - i positivi al #COVID19 in Lombardia, dove ieri ci sono stati 163 decessi per un… - rtl1025 : ?? Sono 855 più di ieri - arrivando a 66.236 - i positivi al #COVID19 in Lombardia, dove ieri ci sono stati 163 dece… - CovidShop : Aggiornamento #Lombardia • Casi attuali: 66.236 (+855) • Decessi: 12.213 (+163) • Tamponi: 264.155 (+8.824) • Tera… - mariomaggi7 : In Lombardia aumento di 855 contagiati, 163 vittime in più I numeri aggiornati sugli effetti del Covid-19 in Lombar… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia 236 A Bergamo 9.171 positivi, +132 Mercoledì erano stati 236 - Cronaca, Bergamo L'Eco di Bergamo Coronavirus in Lombardia: 66.236 casi in totale e 163 morti in più

L’assessore alla Protezione Civile Pietro Foroni ha comunicato i dati relativi ai casi di coronavirus in Lombardia aggiornati a domenica 19 aprile 2020. Rispetto alla giornata precedente si sono ...

Coronavirus: calano i nuovi contagi a Monza e in Brianza (+56), ora sono 4.098

La quotidiana conferenza stampa della Regione Lombardia per dare conto dell’andamento dei contagi nel territorio con dati distinti anche per provincia. Sono aumentati di altre 56 unità da sabato 18 ...

L’assessore alla Protezione Civile Pietro Foroni ha comunicato i dati relativi ai casi di coronavirus in Lombardia aggiornati a domenica 19 aprile 2020. Rispetto alla giornata precedente si sono ...La quotidiana conferenza stampa della Regione Lombardia per dare conto dell’andamento dei contagi nel territorio con dati distinti anche per provincia. Sono aumentati di altre 56 unità da sabato 18 ...