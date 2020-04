prolegomenon07 : RT @prolegomenon07: A quanto pare quelli del Nord sono i primi a volere le divisioni. Sarò chiaro. La Lombardia ha fatto schifo. Il La… - prolegomenon07 : A quanto pare quelli del Nord sono i primi a volere le divisioni. Sarò chiaro. La Lombardia ha fatto schifo. I… - valeabimm : L’arroganza del leader Ritratto dei due Matteo - volpe_peppe : RT @ParticipioPart: In questi tristi giorni,la macchina del fango azionata dalla #stampanazionale, nonché dalle folte sacche di settentrion… - R9LuisNazario : RT @GazzettaDelSud: L'arroganza del Nord sulle riaperture, no alle fughe in avanti: sarebbero la rovina #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : arroganza del L'arroganza del leader Ritratto dei due Matteo Corriere della Sera L'arroganza del Nord sulle riaperture, no alle fughe in avanti: sarebbero la rovina

Abbiamo figli e intere famiglie a Milano. Teniamo su in gran parte, con i nostri sacrifici, l'economia delle città e delle regioni del nord. Con le nostre competenze e professionalità diamo un ...

Romagnani: «Gli errori fatti e quelli da evitare. Rossi divida gli ospedali Covid dagli altri»

Infatti c’è stata la possibilità di conoscere per tempo la vicenda cinese e quella sud-coreana, oltre al piccolo ma geniale esperimento di Vò Euganeo del quale non si è voluto tenere conto. Queste ...

Abbiamo figli e intere famiglie a Milano. Teniamo su in gran parte, con i nostri sacrifici, l'economia delle città e delle regioni del nord. Con le nostre competenze e professionalità diamo un ...Infatti c’è stata la possibilità di conoscere per tempo la vicenda cinese e quella sud-coreana, oltre al piccolo ma geniale esperimento di Vò Euganeo del quale non si è voluto tenere conto. Queste ...