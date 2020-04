marielSiviglia : RT @JaiFournier: Ecco io ora il ritorno di Di Battista non so se me lo accollo. - Today_it : Il ritorno di Di Battista spacca i 5 stelle: 'Sciacallo, ora sfiduciate Conte' - MarceVann : @Mirandola59 @matteoc1951 Poi posto una parte della diretta di Corrao di oggi in cui parla proprio del ritorno di D… - DomenicoAiello_ : e mentre l’India ha depositato in sede ONU richiesta di azione legale vs il Dragone per crimini contro l’umanità, i… - JaiFournier : Ecco io ora il ritorno di Di Battista non so se me lo accollo. -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno Battista Il ritorno di Di Battista spacca i 5 stelle: "Sciacallo, ora sfiduciate Conte" Today Di Battista contro le nomine: ecco la fronda che spacca il M5S

Lo storico grillino torna in campo e divide il Movimento: Descalzi all'Eni? Irricevibile . Ecco i firmatari che ora fanno tremare il governo. Come se non bastasse ora è entrato a gamba tesa Alessandro ...

Governo, strappo M5S su nomine partecipate. Di Battista: “Bloccare Descalzi”

Proprio la conferma dell’AD di quest’ultima, Claudio Descalzi, potrebbe provocare nel Movimento 5 Stelle uno strappo senza ritorno fra puristi come Alessandro Di Battista e gli attuali vertici.

Lo storico grillino torna in campo e divide il Movimento: Descalzi all'Eni? Irricevibile . Ecco i firmatari che ora fanno tremare il governo. Come se non bastasse ora è entrato a gamba tesa Alessandro ...Proprio la conferma dell’AD di quest’ultima, Claudio Descalzi, potrebbe provocare nel Movimento 5 Stelle uno strappo senza ritorno fra puristi come Alessandro Di Battista e gli attuali vertici.