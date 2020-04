Golden Retriever aspetta il suo proprietario davanti all’ospedale, in Turchia (Di domenica 19 aprile 2020) La storia del Golden Retriever aspetta da 5 giorni il suo proprietario davanti all’ospedale in Turchia, ha commosso il mondo intero. Il vero nome del cane non è stato reso noto alla stampa ma le persone che lavorano nella struttura sanitaria lo hanno chiamato Coraggioso. Una storia di fedeltà che è finita sulle prime pagine dei giornali. Un Golden Retriever ha commosso tutti dimostrando la sua fedeltà. Il suo proprietario, un uomo di nome Ondou Soulu, era stato ricoverato nell’ospedale di Bartin, in Turchia. Il cane ha seguito l’ambulanza ed rimasto ad attenderlo fuori dalla struttura sanitaria. Ad accorgersene di lui sono stati alcuni medici e infermieri che hanno deciso di accudirlo in attesa che il suo proprietario esca dall’ospedale. Lo hanno chiamato ... Leggi su bigodino Golden retriever pigro si rifiuta di alzarsi mentre il suo proprietario spazza per terra (VIDEO)

Il Golden Retriever che ama la musica

Cane Golden Retriever aspetta che il suo proprietario esca di prigione (VIDEO) (Di domenica 19 aprile 2020) La storia delda 5 giorni il suoall’ospedale in, ha commosso il mondo intero. Il vero nome del cane non è stato reso noto alla stampa ma le persone che lavorano nella struttura sanitaria lo hanno chiamato Coraggioso. Una storia di fedeltà che è finita sulle prime pagine dei giornali. Unha commosso tutti dimostrando la sua fedeltà. Il suo, un uomo di nome Ondou Soulu, era stato ricoverato nell’ospedale di Bartin, in. Il cane ha seguito l’ambulanza ed rimasto ad attenderlo fuori dalla struttura sanitaria. Ad accorgersene di lui sono stati alcuni medici e infermieri che hanno deciso di accudirlo in attesa che il suoesca dall’ospedale. Lo hanno chiamato ...

Nick_Karter_ : RT @rudi_de_fanti: Turchia, da 5 giorni questo Golden Retriever aspetta davanti all'ospedale il padrone ricoverato per COVID-19! ?? https:/… - CardelliAc : RT @AnnaBella_91_: Da 5 giorni questo Golden Retriever aspetta davanti all'ospedale il padrone ricoverato per COVID - 19 Questo è amore...… - violalaviola : Ieri sera mi sono messa a guardare gli annunci per i golden retriever e un cucciolo costa anche 1500 euro la gente è pazza - Naranmike : RT @AnnaBella_91_: Da 5 giorni questo Golden Retriever aspetta davanti all'ospedale il padrone ricoverato per COVID - 19 Questo è amore...… - Suziquattro2 : RT @AnnaBella_91_: Da 5 giorni questo Golden Retriever aspetta davanti all'ospedale il padrone ricoverato per COVID - 19 Questo è amore...… -

Ultime Notizie dalla rete : Golden Retriever Chi mangia più velocemente? Golden Retriever fanno una gara di torte - Video Sputnik Italia Coronavirus, il cane Coraggioso insegue l’ambulanza che trasporta il padrone in ospedale

Coraggioso, il Golden Retriever che appartiene ad Ondou Soulu, ha inseguito l’ambulanza ed ha raggiunto la struttura ospedaliera della città di Bartin. Da quel momento il cane si è posizionato davanti ...

Coronavirus e la storia di “Coraggioso”, è scomparso il cane che da cinque giorni aspettava il proprietario davanti all’ospedale

E' la storia di fedeltà di un cane che sta commuovendo la Turchia, ma che la sta anche preoccupando. Il Golden Retriever ha seguito l’ambulanza che portava il suo proprietario, Ondou Soulu, ...

Coraggioso, il Golden Retriever che appartiene ad Ondou Soulu, ha inseguito l’ambulanza ed ha raggiunto la struttura ospedaliera della città di Bartin. Da quel momento il cane si è posizionato davanti ...E' la storia di fedeltà di un cane che sta commuovendo la Turchia, ma che la sta anche preoccupando. Il Golden Retriever ha seguito l’ambulanza che portava il suo proprietario, Ondou Soulu, ...