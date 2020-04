Gaeta | barbiere aperto nonostante i divieto | clienti in fila sul retro

(Di domenica 19 aprile 2020) Quando gli agenti sono entrati nel negozio dalla porta sul, hanno trovato ilintento a tagliare i capelli a un cliente, mentre un secondo aspettava inall'esterno. Tutti e tre sono stati identificati e multati. L'accesso secondario alla barbera era posto in un cortile interno di un condominio, così non risultava visibile dall'esterno.

Gli agenti del Commissariato di Polizia del comune in provincia di Latina, stavano svolgendo degli appositi servizi di controllo per verificare il rispetto delle regole di distanziamento sociale ...Stesso provvedimento anche per i due uomini presenti all'interno dell'attività al momento dell'arrivo della polizia. Una volta nell'esercizio, i poliziotti hanno sorpreso il barbiere mentre stava tagl ...