Diritti TV Serie A, altro problema: Sky e Dazn chiedono lo sconto (Di domenica 19 aprile 2020) Diritti TV Serie A, altro problema: Sky e Dazn chiedono lo sconto. Alcuni club sono in difficoltà, difficile trovare una soluzione Martedì si deciderà il futuro del campionato, ma anche quello dei Diritti televisivi. Nell’assemblea di Lega – come riportato dal Corriere dello Sport – si parlerà anche della richiesta di Sky e Dazn. Le due televisioni, infatti, vogliono uno sconto per via del mancato introito nei mesi di stop. Con molti club già in crisi di liquidità – si legge – trovare una soluzione non sarà semplice. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Serie A - martedì l’assemblea : sul tavolo il tema diritti tv

