Coronavirus | scontro tra le Regioni Zaia | “E’ Sud contro Nord”

(Di domenica 19 aprile 2020), la conferenza stampa di Luca: “Dal 4 maggio solo riaperture”. VERONA – E’tra le. Nella consueta conferenza stampa quotidiana Lucaè ritornato ad attaccare il ‘collega’ De Luca che ha minacciato la chiusura dei confini in caso misure allentate al Nord. “La mia posizione – ha ricordato il governatore – è che c’è il supporto scientifico, è giusto che si apra. Sancita la messa in sicurezza dei cittadini e che si andrà avanti con il trend negativo, ritengo che si possa affrontare l’argomento con la maggiore calma. Dal 4 maggio solo riaperture. Se il Sudi dice di chiudere le frontiere è MeridioneNord“.: “La chiusura dellenon è possibile” Il governatore del Veneto ha ribadito come la ...

Affaritaliani : Coronavirus, Mentana offre le dimissioni a Cairo. Scontro con Gruber su Conte - Agenzia_Ansa : Scontro nella maggioranza sul #Mes. No di #M5s che attacca il #Pd. E la #Lega accusa: 'Dal governo un bavaglio al P… - infoitsport : Coronavirus / Scontro e chiarimento sulla ripartenza tra Gravina e Malagò: le novità - ziacarlacar : RT @Libero_official: Nicola Zingaretti, malati di coronavirus negli ospizi del Lazio. Scontro con Fontana, i documenti di Libero lo inchiod… - Vito_Troiano : La Lega: 'M5s e Pd vogliono commissariare la Lombardia' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scontro

Agenzia ANSA

Visto anche lo scontro è tra i governatori del Sud e del Nord ... Per approfondire Lo speciale di Corriere Salute: la parola alla scienza per spiegare Covid-19 La mappa del contagio nel mondo: ecco ...Tra l’11 giugno 1940 e il 1 maggio 1945 a Milano persero la vita 2mila civili in 5 anni, per il coronavirus in Lombardia ci hanno lasciato 11.851 persone ... indirettamente Sala nella conferenza ...