Coronavirus – Conte: “La Fase 2 dal 4 maggio con un piano nazionale”. Zaia contro le regioni del Sud che chiedono limiti agli spostamenti. Ricciardi (Oms): “Numeri contagi alti, troppo presto per ricominciare” (Di domenica 19 aprile 2020) Il giorno in cui comincerà la ripresa di “buona parte” delle attività produttive attualmente sospese è “ragionevolmente il 4 maggio“. È il punto fermo fissato dal premier Giuseppe Conte dopo una lunga giornata di vertici su quello che è ormai il dossier principale sul tavolo del governo: la Fase 2. L’esecutivo lavora a “un piano nazionale Contenente linee guida omogenee per tutte le Regioni”, mentre è alle prese anche con le nuove misure per il sostegno economico: il decreto aprile sarà un provvedimento da circa 70 miliardi di euro, ma per la sua approvazione bisognerà attendere la fine del mese. Intanto prosegue il dibattito tra i governatori, in pressing sul governo ma anche in polemica uno contro l’altro. “Se il sud dice di chiudere le frontiere è Sud contro ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - ultime notizie – Diminuiscono i decessi in Italia. Conte : «A giorni un piano chiaro per la Fase 2». Zaia : «Il Sud è contro il Nord»

Coronavirus - Conte : “Si lavora ad una ripresa per il 4 maggio”

