Coronavirus, Bertolaso non ha dubbi: "Ci devono essere gli ospedali Covid-19 in tutte le regioni" (Di domenica 19 aprile 2020) Francesco Curridori Guido Bertolaso è tornato operativo per realizzare un Covid-hospital anche nelle Marche dotato di 42 posti letto di terapia intensiva e 42 di semi intensiva "Ci devono essere gli ospedali Covid-19 in tutte le regioni". Lo ha detto Guido Bertolaso che, dopo essere guarito dal Coronavirus che ha colpito anche lui, è tornato operativo per realizzare anche nelle Marche una struttura simile a quella sorta nella fiera di Milano. Una struttura che l'ex capo della Protezione Civile descrive come"un'ospedale tecnologicamente perfetto, una vera astronave che deve soltanto essere guidata da gente che ne abbia la professionalità e la competenza" così da far ripartire gli altri ospedali della Lombardia ed esser pronti "a eventuali seconde, terze, quarte fasi durante le quali possiamo dover sopportare nuove epidemie e vincere questa guerra". ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - Bertolaso : “Ospedali Covid in tutte le regioni secondo il modello Milano per vincere la guerra”

