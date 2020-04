Campania, 60 guariti e calo ricoverati (-15) in rianimazione. 304 morti (Di domenica 19 aprile 2020) 19 aprile – La Unità di Crisi della Regione Campania comunica, alle ore 17 del 19 aprile, il numero di 304 morti con incremento di 4 decessi rispetto alla stessa ora del giorno precedente. Boom nell’incremento giornaliero dei guariti: +60 per un totale che si attesta a 703. Incremento giornaliero dei nuovi positivi (+41) porta il totale a 4.029. Il secondo ‘boom’ di giornata riguarda il calo di ricoveri dei malati Covid-19 nelle terapie intensive: -15 per un totale di posti-letto occupati di 61, molto meno della metà della cifra record di 133 che il 31 marzo spinse la Regione ad accelerare nella realizzazione di reparti modulari e di conversione di plessi in Covid-Hospital. I tamponi effettuati sono stati 49.187, rispetto al ieri sono 2.893 in più. Nonostante lo sforzo non regge il termine di paragone con il vicino Lazio ... Leggi su ladenuncia Coronavirus - Campania : in un giorno 7 vittime e 148 guariti - quasi 4 mila i contagiati (su circa 44 mila i tamponi)

Coronavirus - Campania : 278 morti (+18) e 442 guariti (+27). I contagiati sono 3.807 (fatti 39.534 tamponi)

