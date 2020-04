Calciomercato Juventus, passo in avanti per Milik (Di domenica 19 aprile 2020) Calciomercato Juventus, passo in avanti per Arek Milik. Il polacco potrebbe convincersi, ma bisogna trattare col Napoli Arek Milik è sempre più lontano da Napoli. Il futuro del polacco, però, è ancora tutto da scrivere. Il giocatore azzurro piace alla Juventus, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport. Una soluzione che piace molto anche all’entourage del calciatore, ma bisogna convincere il Napoli. I bianconeri hanno comunque le alternative pronte: Gabriel Jesus e Mauro Icardi potrebbero essere delle pedine fondamentali per il futuro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato Juventus - occhi sulla stella del Real Madrid : sfida col Bayern

Calciomercato Juventus - altro scippo in casa Napoli dopo Higuain

