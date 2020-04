Amazon, telecamere termiche per circoscrivere il coronavirus (Di domenica 19 aprile 2020) Amazon sta ora utilizzando telecamere termiche nei suoi magazzini per controllare la febbre dei suoi lavoratori, riferisce Reuters. Le termocamere sono più veloci da utilizzare rispetto ai termometri standard per la fronte che Amazon utilizzava per testare i lavoratori, che è considerato un sintomo primario del coronavirus. “Abbiamo implementato controlli giornalieri della temperatura nelle nostre sedi operative come ulteriore misura preventiva per sostenere la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti che continuano a fornire un servizio critico nelle nostre comunità“, ha detto il portavoce di Amazon Kristen Kish in una dichiarazione inviata via e-mail a The Verge. “Stiamo ora implementando l’uso di telecamere termiche per lo screening della temperatura per creare un’esperienza più efficiente in alcune delle nostre ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 19 aprile 2020)sta ora utilizzandonei suoi magazzini per controllare la febbre dei suoi lavoratori, riferisce Reuters. Le termocamere sono più veloci da utilizzare rispetto ai termometri standard per la fronte cheutilizzava per testare i lavoratori, che è considerato un sintomo primario del. “Abbiamo implementato controlli giornalieri della temperatura nelle nostre sedi operative come ulteriore misura preventiva per sostenere la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti che continuano a fornire un servizio critico nelle nostre comunità“, ha detto il portavoce diKristen Kish in una dichiarazione inviata via e-mail a The Verge. “Stiamo ora implementando l’uso diper lo screening della temperatura per creare un’esperienza più efficiente in alcune delle nostre ...

