SERGIO FANTONI È MORTO L' operazione che pose fine alla sua carriera d' attore

Agenzia_Ansa : Addio a Sergio Fantoni, gentiluomo di cinema e di teatro. Prestò la sua voce a divi come Marlon Brando in Apocalyps… - GassmanGassmann : Addio Maestro. Sergio Fantoni se ne va.Per me un Maestro fondamentale,con lui la mia prima tournée da “adulto”, una… - Corriere : Morto Sergio Fantoni, attore gentiluomo tra Hollywood e Cinecittà. Aveva 89 anni - fsilver59 : RT @ilmessaggeroit: #morto #sergio fantoni, attore e doppiatore. Fu la voce di #marlon brando in Apocalypse Now - fsilver59 : RT @GassmanGassmann: Addio Maestro. Sergio Fantoni se ne va.Per me un Maestro fondamentale,con lui la mia prima tournée da “adulto”, una le… -

SERGIO FANTONI Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : SERGIO FANTONI