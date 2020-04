Pisa Variazione di Bilancio per stanziare aiuti per l’affitto

(Di sabato 18 aprile 2020) Approvata giovedì, nella Giunta comunale che si è riunita in videoconferenza, ladiadottata per sostenere interventi dettati dalla necessità di far fronte alla situazione di emergenza sia sul fronte sanitario che per quanto riguarda gli interventi di sostegno economico rivolti alle fasce della popolazione più colpite dalla crisi economica prodotta dall’arrivo dell’epidemia. La Giunta ha stanziato 150 mila euro da destinare a un contributo straordinario a sostegno di chi si trova in difficoltà a pagare l’affitto in questo periodo di emergenza. Come già fatto per l’assegnazione dei buoni alimentari, la misura sarà destinata agli affittuari che possono dimostrare di aver subito una cessazione o riduzione del reddito in conseguenza dell’emergenza causata dal Coronavirus. Sono stati inoltre ...

