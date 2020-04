Toni03890305 : Direi di sì: da Fratoianni sciaccalaggio politico. Ovviamente 'dimentica' che le persone purtroppo non protette e m… - Maia1967 : RT @NiccoloZancan: Per ragioni difficili da decriptare, il responsabile dell’emergenza #Covid_19 in Piemonte, il giorno 11 di aprile, ha r… - fraversion : RT @NiccoloZancan: Per ragioni difficili da decriptare, il responsabile dell’emergenza #Covid_19 in Piemonte, il giorno 11 di aprile, ha r… - pbenedettamanca : RT @NiccoloZancan: Per ragioni difficili da decriptare, il responsabile dell’emergenza #Covid_19 in Piemonte, il giorno 11 di aprile, ha r… - FabrizioRira : RT @BrunoBini1: 'Il Giornale' da una notizia che riguarda la regione Toscana la quale avrebbe occultato la morte di 149 anziani ospiti di R… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Rsa Morte in Rsa, l'inchiesta si allarga: nuovi esposti da Uil e Codacons Il Secolo XIX Morto anziano positivo al Covid-19, possibile legame con il focolaio di Villa Torano

FAGNANO CASTELLO (COSENZA) – La morte di un anziano di Fagnano Castello ... Il contagio dovrebbe essere collegato alla residenza sanitaria assistenziale di Torano Castello poiché la persona che si ...

Lavoro non manca nel Parco Viatori chiuso Il massimo della fioritura sbarcherà sul web

I giardinieri curano il gioiello della Fondazione Carigo che, davanti all’emergenza sanitaria, prepara una visita virtuale ...

