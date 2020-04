lorepregliasco : Perché in Germania ci sono molti meno morti che in Italia? Perché hanno gestito il #coronavirus molto meglio di noi… - amatiisempre : tra meno di 16 ore altre due ragazze vinceranno il m&g =restano ancora (solo) 26 posti io così: ???? - MingarellWalter : @sole24ore NO oltretutto sarebbe un costo assurdo per un'attività stagionale. Meno posti, più distanza è un'idea po… - Charlot23778197 : RT @pulcepalma: Se cerchi un tesoro devi cercarlo nei posti meno visibili, non cercarlo nelle parole della gente, troveresti solo vento. Ce… - antoniettaspata : RT @rubio_chef: Poi, brutte merde, me dovete spiega’ quanto cazzo ce costate in inutili voli d’elicottero, droni, e posti di blocco vari. S… -

Ultime Notizie dalla rete : Meno posti Meno posti e tempi lunghi Come saranno i voli dopo il Covid-19 L'Eco di Bergamo Meno posti e tempi lunghi Come saranno i voli dopo il Covid-19

Parola d’ordine, «maybe». Forse. Che restando nel genere è comunque meglio del «mayday» che indica una situazione da allarme rosso. In verità la situazione dei cieli di tutto il mondo tende al nero ...

Coronavirus, progressi in Campania: ad aprile meno 57 posti in terapia intensiva

Il 31 marzo la Campania contava 133 persone in terapia intensiva, oggi 76. In due settimane o poco più, 57 posti si sono liberati Il 31 marzo la Campania contava 133 persone in terapia intensiva, oggi ...

