La marmotta va matta per la pizza e la sgranocchia | i due cani di casa la guardano

Una marmotta ha trovato una fetta di pizza e, soddisfatta, ha trascorso oltre un'ora a mangiarla nel portico di una casa, davanti al vetro di una portafinestra e allo sguardo attento di un cane. È successo a Brewerytown, a Filadelfia. A immortalare la scena è stata Kristin Chalela Bagnell è rimasta senza parole quando ha visto il roditore seduto fuori casa sua, mentre masticava tranquillamente una grossa fetta di pizza con il suo cane che la osservava impotente attraverso la porta-finestra. Il buffo video è stato inviato all'emittente locale 6ABC ed è stato poi condiviso sui social da moltissimi utenti.

