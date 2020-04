Il Papa vuole la "fase 2": pronto a riaprire le chiese (Di sabato 18 aprile 2020) Giuseppe Aloisi Papa Francesco si schiera contro la "virilizzazione" della Chiesa. Bergoglio ha posto un accento sui sacramenti. Ora bisogna attendere le decisioni sulla possibile riapertura Papa Francesco in questo periodo è stato costretto a rivedere le modalità celebrative, con la tecnologia, l'assenza di assembramenti di qualunque tipo e con gli altri effetti derivanti dalle contromisure prese dalle autorità civili ed adottati subito dopo da quelle religiose. Jorge Mario Bergoglio ha iniziato a lanciare qualche segnale. Come se la Chiesa cattolica stesse premendo per tornare alla normalità o quasi.Alcuni fedeli, del resto, continuano a domandarsi se andare a Messa rispettando il distanziamento sociale possa essere davvero così pericoloso. La spesa sì, mentre la spiritualità no? Questa domanda circola negli ambienti eccome. ... Leggi su ilgiornale Roberta Morise vuole una famiglia piena d’amore | Eros Ramazzotti diventa nuovamente papà ?

