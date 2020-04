RaiNews : #Coronavirus, il Governatore del #Veneto #Zaia: 'Si potrebbe allentare da subito, in modo razionale, prudente e rag… - malbar_malbar : Arrivato Avigan in Veneto. Il governatore Zaia: “Hanno tenuto conto dell’esperienza veneta, lo sperimenteremo” - NoMoreTale : Tutti a dire bravo al governatore del Veneto, chiedetegli come mai lasciato 180.000 persone senza ospedale. #petrolio - tuttonapoli : Governatore Veneto contro De Luca: 'Non sta facendo un gran servizio alla sua regione' - MariaStellabra : RT @alessiarotta: Queste sono le mascherine distribuite da #Zaia a milioni di cittadini. Fare peggio di #Fontana era impossibile ma l’esalt… -

Governatore Veneto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Governatore Veneto