Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di sabato 18 aprile 2020) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronaviurs. Cresce il gradimento del Premier Conte in questa emergenza anche se il gradimento alle scelte del Governo in questa emergenza è al 50%. Lega sempre primo partito ma in calo sensibile. Continua la corsa di Fratelli d'Italia.L'ultimo sondaggio è di:Termometro Politico per Coffee Break, LA7 del 16 aprileLega - 30,5% (-0,3% rispetto al 6 aprile)Pd - 22,2% (+0,4%)M5S - 14,9% (+0,7%)FdI - 13,2% (+0,4%)FI - 5,3% (-0,3%)Italia Viva - 3,2% (=)Euromedia Research per Porta a Porta del 16 aprileLega - 27,5% (-0,2% rispetto al 4 aprile)Pd - 21% (-0,5%)M5S - 14,7% (+0,2%)FdI - 13,8% (+0,3%)FI - 6,4% (-0,3%)Italia Viva - 3,2% (-0,3%) Supermedia Youtrend del 10 aprileLega - 29,1% (+0,2% rispetto al 26 marzo)Pd - 21,3% (-0,1%)M5S - 15% ... Leggi su panorama Previsioni Meteo - la tendenza per fine Aprile : gli ultimi aggiornamenti dai modelli

Coronavirus - gli ultimi aggiornamenti dal mondo : la Spagna supera i 20.000 morti - più di 1.000 decessi in Africa

Calciomercato - la Juventus ha scelto Milik : cifre e dettagli. Milan - rinnovo Ibrahimovic : le ultimissime (Di sabato 18 aprile 2020) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronaviurs. Cresce il gradimento del Premier Conte in questa emergenza anche se il gradimento alle scelte del Governo in questa emergenza è al 50%. Lega sempre primo partito ma in calo sensibile. Continua la corsa di Fratelli d'Italia.L'ultimoo è di:Termometro Politico per Coffee Break, LA7 del 16 aprileLega - 30,5% (-0,3% rispetto al 6 aprile)Pd - 22,2% (+0,4%)M5S - 14,9% (+0,7%)FdI - 13,2% (+0,4%)FI - 5,3% (-0,3%)Italia Viva - 3,2% (=)Euromedia Research per Porta a Porta del 16 aprileLega - 27,5% (-0,2% rispetto al 4 aprile)Pd - 21% (-0,5%)M5S - 14,7% (+0,2%)FdI - 13,8% (+0,3%)FI - 6,4% (-0,3%)Italia Viva - 3,2% (-0,3%) Supermedia Youtrend del 10 aprileLega - 29,1% (+0,2% rispetto al 26 marzo)Pd - 21,3% (-0,1%)M5S - 15% ...

stazzitta : Guardo il TG1 e davvero mi domando se sia necessario per il dovere di cronaca far vedere gli ultimi messaggi di una… - repubblica : Carmen Yáñez racconta gli ultimi cinquantuno giorni della vita insieme a Luis Sepúlveda: “Sembrava aver vinto, poi… - Corriere : Meno di 200 decessi nelle ultime 24 ore in Lombardia: gli ultimi dati - banrolina : proprio ieri ho sprecato gli ultimi item per scoutare e non ho beccato niente - katrinyanuo : RT @FaberVonCastell: Nella guerra silente al nemico nascosto, l'Italia gioca un ruolo fondamentale. È l'unico Paese dove il DS ha il contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi "Gli ultimi" di Vito Pandolfi è il film da riscoprire per Paolo Mereghetti Io Donna Mps: si va verso la nomina di Guido Bastianini come amministratore delegato

Il Tesoro sta dando gli ultimi ritocchi alla lista per il nuovo consiglio di amministrazione di Mps che dovrebbe… Leggi ...

Coronavirus, gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri: "Rammarico e stupore per non essere stati coinvolti nella Task Force"

La nostra puntualizzazione non certo per una agognata visibilità, ma per l’apparente assenza di considerazione e di rispetto nei confronti di chi serve quotidianamente i cittadini sul Territorio e con ...

Il Tesoro sta dando gli ultimi ritocchi alla lista per il nuovo consiglio di amministrazione di Mps che dovrebbe… Leggi ...La nostra puntualizzazione non certo per una agognata visibilità, ma per l’apparente assenza di considerazione e di rispetto nei confronti di chi serve quotidianamente i cittadini sul Territorio e con ...