Conte, parla il premier: “Dal 4 maggio ripresa delle attività sospese” (Di domenica 19 aprile 2020) Due punti chiave: la riapertura dell’Italia deve essere graduale e in sicurezza ma ora è presto per abbassare la guardia. Così il premier Conte attraverso un messaggio sui social ha informato gli italiani sui piani del Governo: ” Si è da poco conclusa la riunione della Cabina di regia tra Governo, Regioni ed enti locali durante la quale, con i ministri competenti, ho voluto aggiornare la delegazione di governatori, sindaci e presidenti di provincia sullo schema di lavoro per la ’fase due’ che l’Esecutivo sta portando avanti, coadiuvato dalla Task force di esperti e dal Comitato tecnico scientifico. Gli effetti positivi di Contenimento del virus e di mitigazione del contagio si iniziano a misurare, ma non sono ancora tali da consentire il venir meno degli obblighi attuali e l’abbassamento della soglia di attenzione. Nel frattempo ... Leggi su italiasera Discorso Giuseppe Conte : orario - programma - tv - streaming - date. Intervento in Parlamento e cosa dirà

Discorso Giuseppe Conte - quando parla il Premier? Data - orario - programma - tv - streaming : appuntamento in Parlamento

Quando parla Giuseppe Conte? Verso un discorso lunedì 20 aprile. Possibile orario - tv - streaming (Di domenica 19 aprile 2020) Due punti chiave: la riapertura dell’Italia deve essere graduale e in sicurezza ma ora è presto per abbassare la guardia. Così ilattraverso un messaggio sui social ha informato gli italiani sui piani del Governo: ” Si è da poco conclusa la riunione della Cabina di regia tra Governo, Regioni ed enti locali durante la quale, con i ministri competenti, ho voluto aggiornare la delegazione di governatori, sindaci e presidenti di provincia sullo schema di lavoro per la ’fase due’ che l’Esecutivo sta portando avanti, coadiuvato dalla Task force di esperti e dal Comitato tecnico scientifico. Gli effetti positivi dinimento del virus e di mitigazione del contagio si iniziano a misurare, ma non sono ancora tali da consentire il venir meno degli obblighi attuali e l’abbassamento della soglia di attenzione. Nel frattempo ...

LegaSalvini : ??Virus, la strage silenziosa in Emilia: ?'Perché nessuno parla di noi?' Piacenza investita dal virus. La zona rossa… - agorarai : 'Si parla di come Conte ha parlato in diretta, ma non si parla del nocciolo del discorso: lui ha smentito solo una… - be_marconi : RT @DanieleDragone1: Scusate ma chi cazzo è Colao? Perché si parla del dopo Conte, di questo Colao, che il presidente Mattarella vorrebbe… - italiaserait : Conte, parla il premier: “Dal 4 maggio ripresa delle attività sospese” - MichaelSalTato : RT @RadioRadioWeb: Che cosa potrebbe generare l'intervento 'sbagliato' del Governo? A Quali conseguenze stiamo andando in contro? Parla l'… -