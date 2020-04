Canada | aereo atterra in autostrada per un problema meccanico – VIDEO

Leggi su inews24

(Di sabato 18 aprile 2020)inper un: ecco ilche sta spopolando in rete proprio in queste ore. Davvero incredibile quanto avvenuto in queste ore in. Un piccolo– stando a quanto riferito da ‘Repubblica.it’ – sarebbe infattito sull’40 a Quebec City a causa di un. … L'articoloinper unproviene da www.inews24.it.