Cameron Diaz parla per la prima volta della figlia | «È la parte migliore della mia vita»

(Di sabato 18 aprile 2020) Lo scorso gennaio Cameron Diaz è diventata mamma per la prima volta a 47 anni. Di una bambina, Raddix, avuta col marito Benji Madden. La notizia l’avevano data loro stessi, a sorpresa, scrivendo su Instagram: «Siamo molto felici di condividere questa notizia, ma sentiamo anche un forte istinto di proteggere la privacy della nostra piccolina, quindi non pubblicheremo foto o condivideremo altri dettagli, a parte il fatto che è davvero carina! Anzi, per alcuni è stupenda». Da allora nessuna indiscrezione è trapelata sulla gravidanza dell’attrice, su un’adozione o su qualsiasi altra strada intrapresa per diventare madre. Né Cameron ha mai parlato della sua maternità. Ma ora, a tre mesi e mezzo dalla nascita di Raddix, l’attrice ha rotto il silenzio via social: «Adoro essere madre. È la parte migliore della mia vita», ha dichiarato durante una diretta su Instagram con l’amica Katherine Power, imprenditrice nel settore della moda. «Sono così grata, così felice. Non posso crederci».