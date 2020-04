25 Aprile, La Russa: «Onorare le vittime di tutte le guerre, Covid-19 compresa. L’inno? La Canzone del Piave» (Di sabato 18 aprile 2020) Una proposta bella, civile, rispettosa della pietas che ci contraddistingue. Aveva dato appuntamento a tutti dai suoi canali social Ignazio La Russa. Puntuale all’appuntamento, eccolo pronto, insieme a molti parlamentari di FdI, a proporre di celebrare un 25 Aprile diverso, senza odio, stendendo un velo di pietà su morti di tutte le guerre. “Lo so – chiarisce il vicepresidente del Senato – si tratta di uno sforzo per tutti: per chi lo festeggia e chi no. Ma credo che l’emergenza in cui viviamo rappresenti l’occasione per riflettere a oltre 75 anni sul significato di questa giornata in maniera nuova . E’ giunto il momento di dedicare una giornata ai caduti di tutte le guerre. A tutti i caduti in divisa, non solo ai nostri che ci appartengono: ai caduti anche ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 aprile 2020) Una proposta bella, civile, rispettosa della pietas che ci contraddistingue. Aveva dato appuntamento a tutti dai suoi canali social Ignazio La. Puntuale all’appuntamento, eccolo pronto, insieme a molti parlamentari di FdI, a proporre di celebrare un 25diverso, senza odio, stendendo un velo di pietà su morti dile. “Lo so – chiarisce il vicepresidente del Senato – si tratta di uno sforzo per tutti: per chi lo festeggia e chi no. Ma credo che l’emergenza in cui viviamo rappresenti l’occasione per riflettere a oltre 75 anni sul significato di questa giornata in maniera nuova . E’ giunto il momento di dedicare una giornata ai caduti dile. A tutti i caduti in divisa, non solo ai nostri che ci appartengono: ai caduti anche ...

SecolodItalia1 : 25 Aprile, La Russa: «Onorare le vittime di tutte le guerre, Covid-19 compresa. L’inno? La Canzone del Piave»… - PupiaTv : La Russa - Un 25 Aprile diverso (17.04.20) - alessio75ulisse : @laLucia82 Calma, il 25 aprile per me è sacro. È più probabile che mi metta sul terrazzo col cappello dell'armata r… - enaipfvg : Corso Online ?????????? LINGUA RUSSA PER LA LOGISTICA ???? In partenza una nuova edizione del corso di Russo per il setto… - scavuzzo47 : RT @Radicali: RADICALI A DOMICILIO: FILO DIRETTO SU FACEBOOK Torniamo in diretta oggi 15 aprile alle 18 per parlare di propaganda russa e d… -

In fase di allargamento è l’epidemia in Russia, con il presidente Vladimir Putin che si è detto preoccupato per il grande incremento di contagi a Mosca e in altre regioni. Qui le ultime notizie sul ...

