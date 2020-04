Torna Vite da copertina, lo show di Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno non verrà cancellato (Di venerdì 17 aprile 2020) Giovanni Ciacci ed Eleonoire Casalegno Tornano in onda su TV8 con "Vite da copertina". L'opinionista ha smentito le notizie su una possibile cancellazione dello show che, invece, ripartirà dal 20 aprile alle 17.45 con puntate inedite, per un totale di 50, che saranno trasmesse fino a fine giugno. Leggi su fanpage Ciacci e Casalegno - nessuna cancellazione : Vite da copertina torna in onda

Inseparabili Vite all’ombra del Genio - Carlo Lucarelli torna su Sky Arte dal 17 febbraio

Milla Clark Vite al limite - il suo sogno : tornare a camminare (Di venerdì 17 aprile 2020)ed Eleonoireno in onda su TV8 con "da". L'opinionista ha smentito le notizie su una possibile cancellazione delloche, invece, ripartirà dal 20 aprile alle 17.45 con puntate inedite, per un totale di 50, che saranno trasmesse fino a fine giugno.

gualtierieurope : Buona Pasqua a tutti, in particolare a chi vive questa giornata lontano dagli affetti, ai medici e agli infermieri… - sweetynb : è frettoloso riaprire spinti da preoccupazioni per l'economia , la priorità è salvare vite umane da eventuali conta… - pizia21 : @valfromrome Alla fatidica quante vite sei disposto a sacrificare all'azzardo, nessuno risponde. Dicessero una perc… - ZoomMagazineIT : Torna VITE DA COPERTINA con Casalegno e Ciacci: dal 20 aprile su TV8 - ibra_mido : Non tutto ciò che passa dalle nostre mani non torna ancora nella nostra vita .. ci sono bisogni che vanno via dalle… -