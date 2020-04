Skam Italia 4 su Netflix e TimVision a maggio? Addio clip, cambia il format: primi dettagli (Di venerdì 17 aprile 2020) Skam Italia 4 sta arrivando. Dopo essere stata salvata da Netflix, la serie Italiana, remake dell'omonima norvegese, ha conquistato in brevissimo tempo giovani e adulti. Complice un format originale, che permette al pubblico di restare "in contatto" con i personaggi, attraverso clip, messaggi e video rilasciati in tempo reale, il prodotto di Cross Production si è rivelato un successo contro ogni previsione.Per mesi si sono susseguite parecchie indiscrezioni riguardo la quarta stagione, e finalmente sembra siano arrivati i primi dettagli. Skam Italia 4 sarà disponibile già da maggio 2020 sulle piattaforma Netflix e TimVision. La data da fissare sul calendario è il 15 maggio, quando verranno rilasciati tutti i dieci episodi della quarta stagione. Proprio così, avete letto bene: 10 episodi tutti insieme, senza attendere settimane per vederli.Addio ... Leggi su optimagazine SKAM Italia 4 dal 15 maggio su Netflix e TIMVISION - ecco il teaser

La quarta stagione di Skam Italia uscirà il 15 maggio in contemporanea su Netflix e Timvision

telesimo : #TIMVISION presenta, in associazione con #Netflix, la quarta stagione di #SKAMItalia. Il #15maggio tutti gli episod… - xo_camilla_ox : ah ma quindi non scherzavate quando parlavate di skam italia... - EleonoraDAmore : SKAM Italia 4 in streaming dal 15 maggio 2020: il teaser trailer ufficiale con la storia di Sana - JOVHNNY : @haroldischarmer Sì però, se non sbaglio, Netflix IT ha già le prime stagioni di Skam Italia mentre qui in UK no E… - sentjrsiultimi : Vi lamentate di come sarà trasmesso skam italia ma scusate non era abbastanza ovvio che netflix avrebbe rilasciato tutti gli episodi? -