Sentite Sarri | Innamorato della Juve perché c' è tanto odio per noi

"Cosa l'ha colpita nella sua avventura alla?". Dopo Empoli, Napoli e Londra, Maurizioadesso vive a Torino e racconta il suo primo anno in bianconero in questi giorni di isolamento.

"Cosa l'ha colpita nella sua avventura alla Juve?". Dopo Empoli, Napoli e Londra, Maurizio Sarri adesso vive a Torino e racconta il suo primo anno in bianconero in questi giorni di isolamento. E non ...SARRI FISCHI– Nell’odierna puntata di A casa con la Juve ... Il clima che si respira lì è fantastico, e non ho mai sentito un solo coro contro la squadra, bensì sempre a favore. Riesci a sentire il ...