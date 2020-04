Riot Games acquisisce lo studio di Hytale | il promettente sandbox in stile Minecraft che

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 17 aprile 2020) Lo sviluppatore di League of Legends,, ha acquisito Hypixels, il team dietro laavventurain.Prima di, che iniziò lo sviluppo nel 2015, Hypixel era responsabile dell'omonimo server per minigiochi, visitato da oltre 18 milioni di visitatori sin dalla sua nascita nel 2013.è il tentativo dello sviluppatore di combinare i suoi popolari minigiochi con la propria esperienzain, costruita da zero.Tutto ricorda moltosi svolge in un mondo generato proceduralmente, formato da diversi biomi, c'è una costruzione basata su blocchi e persino unoartistico simile, ma Hypixel punta a fornire un'attenzione particolare a un'esperienza più strutturata simile a un gioco di ruolo, con combattimenti più "snelli" e scenari di avventura fatti ...