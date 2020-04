«Mes o Coronabond»: il caos italiano sbarca all’europarlamento (Di venerdì 17 aprile 2020) Il parlamento europeo ha votato ieri con 395 voti a favore una risoluzione che accoglie la proposta della Commissione Europea del «fondo per la ripresa» garantito dal bilancio Ue e il pacchetto dei tre pilastri votato il 7 aprile scorso dai ministri economici dell’Eurogruppo: 200 miliardi di euro dalla Banca europea degli investimenti (Bei), 100 del piano «Sure» a sostegno delle casse integrazioni. È stato chiesto un rafforzamento del Meccanismo europeo di Stabilità (Mes, Fondo Salva Stati) alleggerito dalle condizionalità … Continua L'articolo «Mes o Coronabond»: il caos italiano sbarca all’europarlamento proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Ok ai Recovery Bond - no ai coronabond Il Parlamento Ue esorta a usare il Mes

