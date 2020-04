Il gavettone della moglie di Cassano | la reazione dell’ex calciatore è esilarante VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 17 aprile 2020) Antoniosi sta godendo la famiglia dopo aver deciso di appendere le scarpette al chiodo, adesso può rilassarsi in vistaripresa del campionato (è ospite delle trasmissioni sportive). L’ex attaccante si trova in quarantena (come tutti) a causa dell’emergenza Coronavirus. E’ diventata virale una Storia su Instagram pubblicata dallaCarolina Marcialis, lo scherzo ha fatto il giro del web. Undalla finestra mentre lui prende il sole e si rilassa all’aria aperta, su una sedia-sdraio. Laè davvero. In basso il. Lo scherzodi, laL'articolo Ildi: ladell’exCalcioWeb.