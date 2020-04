I Contain Multitudes di Bob Dylan è una biblioteca di citazioni e saggezza (testo e traduzione) (Di venerdì 17 aprile 2020) Sono passati pochi giorni da quella gran sorpresa che era Murder Most Foul, ma nelle ultime ore è arrivato il bis: I Contain Multitudes di Bob Dylan è il nuovo singolo che nessuno sapeva di aspettare in questo difficile periodo di isolamento sociale per via del Coronavirus. A questo giro il cantautore non si cimenta in un recitativo di lunga fattura, ma si limita a un cantato acustico e pacato in cui incontriamo chitarre, mellotron e dinamiche morbide. Non mancano, tuttavia, i riferimenti ai grandi nomi della cultura e della storia: troviamo Anna Frank, Indiana Jones e i Rolling Stones in un'unica frase ("Sono proprio come Anna Frank, come Indiana Jones e come quei ragazzacci britannici, i Rolling Stones") e dalla letteratura Bob Dylan scomoda Edgar Allan Poe ("Ho un cuore rivelatore, come Mr. Poe") e William Blake ("Canto le canzoni dell'esperienza, come William ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 aprile 2020) Sono passati pochi giorni da quella gran sorpresa che era Murder Most Foul, ma nelle ultime ore è arrivato il bis: Idi Bobè il nuovo singolo che nessuno sapeva di aspettare in questo difficile periodo di isolamento sociale per via del Coronavirus. A questo giro il cantautore non si cimenta in un recitativo di lunga fattura, ma si limita a un cantato acustico e pacato in cui incontriamo chitarre, mellotron e dinamiche morbide. Non mancano, tuttavia, i riferimenti ai grandi nomi della cultura e della storia: troviamo Anna Frank, Indiana Jones e i Rolling Stones in un'unica frase ("Sono proprio come Anna Frank, come Indiana Jones e come quei ragazzacci britannici, i Rolling Stones") e dalla letteratura Bobscomoda Edgar Allan Poe ("Ho un cuore rivelatore, come Mr. Poe") e William Blake ("Canto le canzoni dell'esperienza, come William ...

