Giulia De Lellis e Andrea Damante non si nascondono più: ecco il primo video insieme (Di venerdì 17 aprile 2020) Sebbene già fosse abbastanza chiaro ed evidente a tutti il ritorno di fiamma tra la bella Giulia De Lellis e il suo Andrea Damante adesso non ci sono più dubbi: i “Damellis” sono tornati. Lo dimostra una storia su Instagram pubblicata pochi minuti fa sul profilo di Damante. Il video riprende la giovane coppia che pratica sport in un modo del tutto “alternativo”. ecco dunque le prime ig stories insieme dopo tanto tempo: Solo poco tempo fa la coppia era stata paparazzata dal settimanale Chi che aveva ripreso l’influencer romana e il deejay veronese intenti a fare la spesa. Damante sta trascorrendo la quarantena con la sua Giulietta nella sua casa a Pomezia e pare che i due abbiano finalmente ritrovato l’amore che, fino ad un anno fa, faceva sognare tutti i fan di Uomini e Donne. L‘inizio della storia d’amore tra ... Leggi su trendit Giulia De Lellis e Andrea Damante si allenano sul balcone : il primo video insieme in quarantena

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme/ L'ufficialità in un video!

