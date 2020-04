GF Vip Patrick svela il non visto: cos’ha detto la psicologa su Antonella Elia (Di venerdì 17 aprile 2020) GF Vip, Patrick svela il non visto: cosa gli ha detto la psicologa su Antonella Elia, cos’è accaduto con Adriana prima del lutto e la strategia su Zequila (“Ignobile, l’8% gli rimarrà tatuato a vita”) Patrick Ray Pugliese si è raccontato a ruota libera e senza peli sulla lingua. Il GF Vip 4, di cui … L'articolo GF Vip Patrick svela il non visto: cos’ha detto la psicologa su Antonella Elia proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Patrick dopo il GF Vip : “Potevo vincere - poi è cambiato qualcosa. Su di me insulti da squalifica”

Patrick e Adriana fanno confessioni sul GF VIP : “Dormiva vestito…” l’assurdo motivo (FOTO)

Adriana Volpe - la confessione a Patrick : ho provato a scappare dal GfVip (Di venerdì 17 aprile 2020) GF Vip,il non: cosa gli halasu, cos’è accaduto con Adriana prima del lutto e la strategia su Zequila (“Ignobile, l’8% gli rimarrà tatuato a vita”)Ray Pugliese si è raccontato a ruota libera e senza peli sulla lingua. Il GF Vip 4, di cui … L'articolo GF Vipil non: cos’halasuproviene da Gossip e Tv.

diegodemme4 : @parloditrash_ Denver a inizio Gf mi stava sulle palle ma devo dire che è stata una grandissima scoperta, tra i mig… - francescap_93 : Patrxi solo voi lì dentro non lo avere capito forse, secondo me hanno detto roba più orribile di Salvo secondo me c… - blogtivvu : Patrick Ray Pugliese: “Antonella Elia? La psicologa del #GFVip dice che non sta bene” - blogtivvu : Adriana Volpe ha finalmente svelato perché Patrick Ray Pugliese dormiva vestito nella Casa del Grande Fratello Vip… - blogtivvu : Perché Patrick Ray Pugliese dormiva vestito al #GFVip? La verità (VIDEO) -