Crostata fredda fragole e mascarpone | una vera squisitezza!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 17 aprile 2020) Laè unadelizia, si scioglie letteralmente in bocca! Senza cottura, ricorda una cheesecake, ma più sottile, golosa, con un ripieno morbido, una base friabile e tanta tanta frutta! Seguite attentamente tutti i procedimenti, non potrete sbagliare ed il risultato sarà da standing ovation!! Curiose? Iniziamo!: gli ingredienti! Ecco cosa dovete procurarvi per realizzare questa torta su uno stampo da 24 centimetri: per la base: burro, 70 g biscotti secchi, 150 g per la crema di: panna da montare, 150 ml latte condensato, 85 g, 250 g per guarnire: marmellata alle, 200 gfresche, 250 g. Preparazione in tre 3 steps della. 1. Primo step: la base. Preparate lo stampo dada 24 cm: bagnatelo leggermente e fate ...