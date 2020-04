Criptovalute oggi | qual è lo stato di salute delle valute digitali

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 17 aprile 2020) Le borse all’era del coronavirus non stanno certo brillando in quanto a forma, con performance sempre più negative e con prospettive non del tutto chiare. Chi invece sta performando bene sono le, asset sicuramente distante dai canali tradizionali chesta palesando le sue specificità. L’HalvingBitcoin è alle porte e il titolo sembra già risentirne in maniera positiva, trainando, per altro l’intero settore verso mete più confortevoli e caratterizzate dal “segno più”. Positive anche Ethereum e Ripple, che non possono segnare crescite esponenziali come la ben più volatile Bitcoin, ma che senza dubbio si difendono molto bene dagli scossoni del mercato, con piccoli trend rialzisti che ne confermano il buonodimonete. Vediamo allora la situazione attuale...