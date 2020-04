Coronavirus, esposto della TechnoGenetics contro l’accordo DiaSorin-San Matteo sui test sierologici in Lombardia: “È un aiuto di Stato” (Di venerdì 17 aprile 2020) Un esposto alla Consob, all’Anac e all’Autorithy della Concorrenza già depositato, copia alla Procura di Pavia, un ricorso al Tar imminente. TechnoGenetics, joint venture italo-cinese della diagnostica con sede a Lodi, lancia accuse pesanti: “C’è stato un aiuto di Stato a un soggetto privato” sui progetti dei test del sangue che dovrebbero aiutare a conoscere l’evoluzione della pandemia di Coronavirus nel Paese. I test, secondo le stime dell’azienda riportate nell’esposto, potrebbero produrre profitti “di almeno un miliardo di euro”. Solo in Italia, solo nei primi due mesi. La Lombardia è la prima linea della guerra intorno ai test sierologici. La scatenano i legali dell’ad di TechnoGenetics, Salvatore Cincotti. Nel mirino, l’affidamento diretto della sperimentazione e dei test di massa nella ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - migrante positivo nell’hotspot di Pozzallo : struttura isolata. Sindaco : “Esposto alla Procura per stabilire le responsabilità”

Coronavirus in Lombardia - pazienti contagiati nelle residenze per anziani - esposto dei Verdi : "Non possiamo tacere davanti alla strage"

FIRENZE – Sono stati 17 i morti per coronavirus registrati in Toscana oggi 17 aprile ... divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 454 ...

Il nuovo innovativo sistema di controlli, che la Polizia Locale sta sperimentando, è possibile grazie alle deroghe che l’Enac (l'Ente Nazionale Aviazione Civile) ha emanato lo scorso 23 marzo, nel ...

